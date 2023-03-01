Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк возобновил акцию по выпуску дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International со сниженной комиссией. До конца августа 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

- Мы запустили акцию по выпуску карт платежной системы UnionPay со сниженной комиссией в преддверии новогодних каникул и увидели высокий спрос. Чтобы сохранить возможность для всех желающих получить эти карты с существенной скидкой на комиссию, мы продлеваем акционное предложение. Теперь возможность обеспечить себе комфортный летний отпуск и заранее подготовиться к поездке за рубеж сможет большее число наших клиентов, – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных более чем в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.