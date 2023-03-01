Жительница Кузбасса украла телефон в поезде у попутчицы

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

У одной из пассажирок поезда Новосибирск – Кемерово пропал телефон. Оказалось, что к краже причастна жительница Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД, злоумышленницу задержали по горячим следам. Как оказалось, женщина возвращалась из соседнего города домой и перед выходом из вагона заметила телефон, лежавший на столике в купе. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она взяла чужой мобильный.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». Кстати, ранее кемеровчанка уже привлекалась к уголовной ответственности.

Транспортная полиция призвала кузбассовцев не оставлять без присмотра ценные вещи, а также не демонстрировать дорогие телефоны и деньги окружающим.