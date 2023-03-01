В Кемерове прокуратура добилась запрета на проведение квестов в подвале многоэтажки

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В Кемерове прокуратура добилась запрета на проведение квестов для детей в подвале многоэтажки в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки оказалось, что в подвале жилого дома в нарушение требований пожарной безопасности проходят мероприятия для детей. Прокурор обратился в суд с требованием запретить использовать помещение для проведения квестов. На заседании была озвучена информация о том, что организация прекратила работу, и суд отказал в удовлетворении иска.

Однако выяснилось, что квесты продолжают проводить. Сотрудники прокуратуры, позвонив по номеру, указанному в рекламе, без проблем смогли заказать организацию детского досуга. После этого ведомство обратилось в суд апелляционной инстанции.

Кемеровский областной суд принял решение удовлетворить требования прокурора и запретил использовать подвал для проведения детских мероприятий.