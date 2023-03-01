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НовостиОбщество1 марта 2023 6:00

ГИБДД Кузбасса предупредила об опасности на дорогах из-за осадков

Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с выпадением осадков на дорогах образовалась дополнительная опасность, о чем предупредили в кузбасской Госавтоинспекции. Так, на дорогах могут быть снежные заносы, ухудшение видимости и гололедица.

В связи с этим ГИБДД рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, а также при движении двигаться с безопасной скоростью, выдерживать дистанцию и боковой интервал и отказаться от резких маневров.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу с особой осторожностью, не выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.

В случае необходимости обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону 8(3842)718-518