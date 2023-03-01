Делегация Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым начала работу на Красноярском экономическом форуме

Красноярский экономический форум посвящен развитию Сибири. Фото: ИВАНОВА Диана

XIX Красноярский экономический форум «Время Сибири» начался сегодня, 1 марта, и продлится до третьего числа первого весеннего месяца 2023 года. В состав делегации от Кузбасса вошли представители правительства региона, руководители профильных министерств и подведомственных учреждений.

- Традиционно Красноярский экономический форум посвящен развитию Сибири. Уверен, что комплексная работа, налаживание эффективного взаимодействия между регионами помогут вывести развитие субъектов РФ, входящих в МАСС, на качественно другой уровень, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Одной из основных тем форума станет Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и предложения по ее реализации. Участники обсудят переход сибирских регионов к цифровой экономике, приграничное сотрудничество и внешнеэкономические связи, вопросы лесного хозяйства, возобновляемые природные ресурсы, развитие туризма в СФО.

- В контексте Деловой программы делегаты форума поговорят об изменениях внешнеэкономических связей, развитии Арктики, обсудят вопросы по импортозамещению, новым промышленным приоритетам, цифровизации, новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики по инвестиционным проектам, экологии и туризму, - уточнили в пресс-службе АПК.