В Кузбассе 12-летняя девочка ушла из дома и потерялась после ссоры с опекуном

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новокузнецка помог полицейским найти без вести пропавшую 12-летнюю девочку, которая сбежала из дома и заблудилась в незнакомом городе. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера вечером в полицию обратилась женщина, являющаяся опекуном 12-летней девочки. По словам горожанки, ее воспитанница не вернулась домой из школы, телефона у нее с собой не было. Ситуация осложнялась тем, что школьница раньше жила в детском доме в другом регионе, родных и близких в Новокузнецке у нее нет.

Была организована поисковая операция. Полицейские обследовали улицы и дворы, опрашивали знакомых школьницы. Найти пропавшую ученицу помог горожанин, заметивший на остановке девочку-подростка, которая выглядела напуганной, замерзшей и явно не ориентировалась на местности. Бдительный мужчина сообщил о этом в полицию.

Сотрудники полиции передали подростка законному представителю. Оказалось, что девочка поссорилась с опекуном и решила не возвращаться домой, она каталась на автобусах и так оказалась на другом конце города.

Инспекторы ПДН посоветовали горожанке посетить семейного психолога. Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.