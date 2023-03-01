Соревнования юных спасателей прошли в Новокузнецком районе Кузбасса

В Кузбасс прошли соревнования юных спасателей. Фото: администрация правительства Кузбасса Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ежегодные областные соревнования «Юный спасатель» состоялись в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности». Ребята соревновались в личном и командном зачетах в двух возрастных группах «Спасатели» (участники 16-18 лет) и «Стажеры» (14-15 лет). Организаторами выступили Министерство образования Кузбасса, Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу и МБУ Кемеровская служба спасения.

- В течение пяти дней, с 23 по 28 февраля участникам необходимо было провести спасательные работы во время условных происшествий, оказать первую помощь пострадавшим, преодолеть лыжные дистанции в личном и групповом зачетах и продемонстрировать свои творческие способности, - сообщили «КП» - Кемерово» в Кемеровском областной центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Одним из самых непростых стал этап «Спасательные работы», где было необходимо отработать действия по поиску условно-пострадавшего, оказанию ему первой помощи и транспортировке по пересеченной местности в зимний период.

Первое место в группе «Стажеры» заняла команда Детско-юношеского центра Междуреченска, на втором месте – юные спасатели Прокопьевского Дворца творчества им. Ю.А. Гагарина на третьем – ребята детского и юношеского туризма и экскурсий из Таштагольского района В группе «Спасатели» победила команда Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Призовые места у Детско-юношеского Новокузнецкого центра «Орион» и Детского оздоровительно-образовательного центра расположенного в Кемеровском районе.

- Соревнования «Юный спасатель», помогают укреплять здоровый образ жизни подростков. Благодаря им общество получает больше людей, готовых прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, - пояснил «КП» - Кемерово» заместитель начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Игорь Епин.