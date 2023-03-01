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НовостиОбщество1 марта 2023 8:15

Кемеровчанин ответит в суде за избиение пожилой матери до смерти

Он был пьян
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

В Кемерове перед судом предстанет 59-летний местный житель, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Расследование дела уже завершено. Следователи установили, что в октябре 2022 года пьяный кемеровчанин поссорился со своей 86-летней матерью и избил ее, после чего продолжил пить. Спустя несколько дней агрессор заметил, что женщина не подает признаков жизни, и вызвал врачей на дом, однако те лишь констатировали смерть. Судмедэкспертиза установила, что кончина имела криминальный характер.

В результате была собрана достаточная доказательная база, теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.