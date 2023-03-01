Россельхозбанк стал победителем в номинации «Маркетинг и продажи» премии RB DigitalAwards 2023

Фото: пресс-служба РСХБ

Россельхозбанк победил на премии RB DigitalAwards 2023 в номинации «Маркетинг и продажи» за рекомендательную систему, разработанную для маркетплейса фермерских продуктов Свое Родное, который помогает найти ближайших производителей и заказать у них натуральные продукты напрямую и без переплат.

Размер ассортимента на маркетплейсе за прошедший год вырос в три раза - с 35 до 104 тысяч наименований. В основе рекомендательной системы лежат три основных подхода к формированию лучших предложений:

1. На основе ранжирования/рейтингов товаров;

2. На основе категорий товаров (item-based);

3. На основе пользовательских предпочтений (user-based).

Ее уникальность заключается во внедрении рекомендательных алгоритмов с учетом фактора геозависимой продуктовой выдачи на всех этапах пути, который проходит покупатель с момента просмотра каталога до оформления заказа. Благодаря этому:

- в четыре раза выросла конверсия переходов в каталог конкретного продавца;

- на 18% выросла конверсия добавления товара в корзину;

- на 12% увеличилась возвращаемость покупателей.

В номинации «Маркетинг и продажи» было получено 59 заявок. За победу в номинации также боролись такие компании как: Сбер, Альфа-Банк, Ростелеком, Перекресток, BurgerKing, Ингосстрах и др.

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