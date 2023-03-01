Кузбасские полицейские помогли дальнобойщику из Белоруссии

Фото: Telegram-канала Полиция Кузбасса

Экипаж ДПС отдела «Беловский» помог водителю грузовика из Белоруссии выбраться из снежного плена. В дежурную часть поступило сообщение, что на территории Белова дальнобойщик на «КамАЗе», выезжая с парковки, не справился с управлением и застрял в снегу.

Водитель предпринял попытки самостоятельно выбраться из снежной ловушки, однако они были тщетными - фургон увяз в снегу еще больше.

На помощь прибыли автоинспекторы, которые привлекли тяжелую технику. В результате транспортное средство было вызволено из плена и вернулось на проезжую часть. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.