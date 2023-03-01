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НовостиОбщество1 марта 2023 8:42

Кузбасские полицейские помогли дальнобойщику из Белоруссии

Его большегруз забуксовал в снегу
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Telegram-канала Полиция Кузбасса

Фото: Telegram-канала Полиция Кузбасса

Экипаж ДПС отдела «Беловский» помог водителю грузовика из Белоруссии выбраться из снежного плена. В дежурную часть поступило сообщение, что на территории Белова дальнобойщик на «КамАЗе», выезжая с парковки, не справился с управлением и застрял в снегу.

Водитель предпринял попытки самостоятельно выбраться из снежной ловушки, однако они были тщетными - фургон увяз в снегу еще больше.

На помощь прибыли автоинспекторы, которые привлекли тяжелую технику. В результате транспортное средство было вызволено из плена и вернулось на проезжую часть. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.