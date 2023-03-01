Кузбасские власти показали, как будет выглядеть жилой комплекс рядом с Московской площадью в Кемерове

В новом жилом комплексе будут несколько многоэтажек, парк развлечений, термальный комплекс.

В Кузбассе продолжается комплексное развитие территорий, два новых жилых комплекса появятся рядом с Московской площадью. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Уже разработан предварительный план застройки ЖК по адресу Притомский проспект, 18. Общая площадь территории составит 84 тысяч кв. м. В новом жилом комплексе будут несколько многоэтажек (1 525 квартир), парк развлечений, термальный комплекс, подземный паркинг и детский сад на 140 мест. Строительство начнется в конце 2023 года.

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live

Еще один многофункциональный жилой комплекс разместится на Притомском проспекте, 23. Там общая площадь квартир составит 65 тысяч кв. м. В ближайшее время земельный участок будет поставлен на кадастровый учет и официально зарегистрирован.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что благодаря внедрению механизма комплексного развития в регионе наращиваются темпы жилищного строительства, решаются вопросы со сносом аварийного жилья, возводятся новые детские сады, обустраиваются скверы и парки.

- Создание полноценной инфраструктуры в новых микрорайонах не должно отставать от темпов возведения жилья. От результатов комплексного развития территорий напрямую зависит качество жизни кузбассовцев, – сказал Сергей Цивилев.