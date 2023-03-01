«Даже в кино такой работы не увидишь!»: правоохранители оперативно помогли пожилому кузбассовцу вернуть украденные вещи

Фото: пресс-служба МВД по Кузбассу

К стражам порядка в Прокопьевске обратился 68-летний горожанин, у которого из дачного дома украли микроволновку, чайник и другую кухонную утварь в общей сумме на 10 000 рублей.

Правоохранители оперативно приступили к поискам злоумышленника и по горячим следам вышли на ранее судимого 45-летнего местного жителя. Выяснилось, что он шел ночью по частнику и увидел дом пенсионера. Он проник внутрь и воспользовался тем, что хозяина жилища не было: украл технику и металлические изделия. Однако распорядиться ими не успел.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу, который, в свою очередь, поблагодарил сотрудников и отметил, что он даже не успел добраться до дома к тому моменту, как его вызвали, чтобы забрать свои вещи.

- Даже в кино такой работы не увидишь! Спасибо огромное! - сказал пожилой прокопчанин.

В отношении вора же возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Теперь ему грозит до шести лет заключения.