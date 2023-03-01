Финансовую грамотность продемонстрируют на Всероссийской онлайн - олимпиаде кузбасские школьники

Задания олимпиады, спроектированные на основе приближенных к повседневной жизни ситуаций, научат школьников принимать рациональные решения, распознавать уловки мошенников, замотивируют разумно распоряжаться карманными деньгами, оценивать риски и планировать бюджет. Отдельные задания посвящены развитию предпринимательских компетенций.

- В программу Всероссийской онлайн-олимпиады включены задания на такие важные темы, как формирование привычек осознанного потребления, культура бережного отношения к окружающей среде, определение и достижение финансовой цели, - сообщил первый заместитель председателя правительства Кузбасса - министр финансов региона Игорь Малахов.

Напомним, Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству проводится в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы при поддержке Минфина России, Банка России, Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты». Участие в ней бесплатное.