Семь тысяч социальных контрактов заключили кузбассовцы в минувшем году

Социальные контракты позволяют кузбассовцам развивать собственный бизнес. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В 2022 году кузбассовцы заключили 6 961 социальный контракт на общую сумму более миллиарда рублей, - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Для семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, это хорошая возможность воспользоваться финансовой поддержкой государства.

Напомним, с 1 июля минувшего года по поручению Президента России суммы выплат по соцконтракту в стране увеличены. Максимальный ее размер для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тысяч до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Для поиска работы в 2022 году заключено 2708 соцконтрактов, 2354 - на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), 513 – на создание или расширение личного подсобного хозяйства, 1386 семей воспользовались помощью для преодоления трудной жизненной ситуации.

По информации регионального министерства социальной защиты населения, жители региона активно используют господдержку для организации собственного дела. Среди наиболее популярных направлений деятельности - сфера красоты и производство пищевой продукции, а также предоставление услуг по ремонту одежды, обуви, оргтехники.

- Ожидается, что в 2023 году государство профинансирует социальные контракты более чем на миллиард рублей, - сообщили в министерстве труда региона.