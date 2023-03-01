Кадровые изменения в управлении Кемеровским отделением ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк сообщает, что с 01 марта 2023 года на должность заместителя управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк назначена Наталья Набока. В новой должности она будет курировать работу Розничного блока и Сети продаж отделения.

Наталья работает в системе Сбербанка более 15 лет. Начинала свой карьерный путь в банковской сфере с должности специалиста отдела вкладов Алтайского отделения (г.Славгород). Имеет большой опыт работы на руководящих позициях в подразделениях направления розничный бизнес, а также в страховом и инвестиционном направлениях. До настоящего времени, с 2018 года, работала директором управления финансовой грамотности развития продаж продуктов благосостояния Сибирского банка (г.Новосибирск).

Имеет профильное высшее образование. Неоднократно отмечена наградами ПАО Сбербанк.

- Наталья зарекомендовала себя энергичным и эффективным руководителем, способным решать сложные, неординарные задачи. Уверен, что её опыт и знания позволят Кемеровскому отделению достичь всех поставленных целей. Желаю Наталье успехов в решении текущих и стратегических задач!, прокомментировал новое назначение Натальи Набоки управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.

Партнерский материал.

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