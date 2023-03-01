Сергей Цивилев заявил о необходимости ускорить темпы импортозамещения в энергетике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в режиме видеоконференцсвязи провели заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Оно было посвящено импортозамещению в электро и теплоэнергетике. В заседании приняли участие представители федеральных министерств, ПАО «Россети», крупнейших энергетических компаний и предприятий энергомашиностроительного комплекса.

На площадке мероприятия Сергей Цивилев заявил о необходимости мобилизовать все ресурсы и ускорить темпы импортозамещения в энергетике страны и переход на российское программное обеспечение в этой сфере.

- Работа по импортозамещению направлена на обеспечение технологического суверенитета России, а значит, безопасности нашей страны, - подчеркнул руководитель Кемеровской области.