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НовостиОбщество1 марта 2023 11:47

Сергей Цивилев заявил о необходимости ускорить темпы импортозамещения в энергетике

Об этом губернатор говорил на заседании комиссии Госсовета России
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сергей Цивилев заявил о необходимости ускорить темпы импортозамещения в энергетике

Сергей Цивилев заявил о необходимости ускорить темпы импортозамещения в энергетике

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в режиме видеоконференцсвязи провели заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Оно было посвящено импортозамещению в электро и теплоэнергетике. В заседании приняли участие представители федеральных министерств, ПАО «Россети», крупнейших энергетических компаний и предприятий энергомашиностроительного комплекса.

На площадке мероприятия Сергей Цивилев заявил о необходимости мобилизовать все ресурсы и ускорить темпы импортозамещения в энергетике страны и переход на российское программное обеспечение в этой сфере.

- Работа по импортозамещению направлена на обеспечение технологического суверенитета России, а значит, безопасности нашей страны, - подчеркнул руководитель Кемеровской области.