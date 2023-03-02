Все билеты на церемонию закрытия Игр «Дети Азии» в Кузбассе раскуплены

"Дети Азии" пролетают на одном дыхании Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Все пять тысяч билетов на церемонию закрытия XIX Международных детских спортивных Игр «Дети Азии», проходящих в Кузбассе, раскуплены за три дня. Церемония закрытия Игр состоится 4 марта в 18.00 по местному времени в Ледовом Дворце «Кузбасс». Здесь же будут объявлены результаты всех соревнований.

Те, кто не успел купить билеты, смогут посмотреть прямую трансляцию по телевизору на спортивных каналах, а также онлайн-трансляции на интернет-порталах, - сообщили - Кемерово» в пресс-центре Игр «Дети Азии».