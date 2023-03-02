Очередное отключение электроэнергии ожидает ряд кузбассовцев 3 марта

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 3 марта, в трех городах Кузбасса в очередной раз отключат электричество в некоторых домах из-за ремонтных работ, о чем предупредили в СКЭК.

Снова лишатся света кемеровчане, проживающие по ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а» (с 9:00 до 16:00) и по ул. Ноградская, 8; пр. Советский, 28, 33, 35, 37, 39 (с 9:00 до 12:00).

Жителям Березовского также придется пожить какое-то время без электричества: с 9:00 до 17:00 - ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а». А с 9:00 до 12:00 без света останутся жильцы дома на пр. Ленина, 16.

В Ленинске-Кузнецком отключат электроэнергию на период с 9:00 до 17:00 в связи с техобслуживанием по следующим адресам: ул. Береговая, 4, 8, 14, 5, 7; ул. 10 лет Октября, 4 – 20; ул. Ленина, 56 – 126, 39 – 87; ул. Сибирская, 1, 3; ул. Советская, 60 – 118, 67 – 121; ул. Театральная, 4 – 42, 3 – 37; ул. Сухова, 44, 46; ул. Театральная, 4 – 42, 3 – 37; пер. Береговой, 5, 7, 4 – 14; пер. Державина, 3 - 9,4 – 12; пер. Корсакова, 1 – 5, 8 – 12; пер. Передовой, 2 – 26, 1 – 19; пер. Сакко и Ванцетти, 1 – 11, 2 – 26; пер. Сухова, 3 – 7, 4 – 14; пер. Театральный, 3 – 29, 2 – 24.