Кемеровский травмпункт пятой городской поликлиники возвращается домой

В обновленном травмпункте оказывают помощь круглосуточно. Фото пресс- служба Минздрава Кузбасса

Завтра, 3 марта, в пятой кемеровской поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, 107 после ремонта возобновит работу травмпункт. Принимать в нем будут, как и прежде, круглосуточно.

- Ранее, в октябре 2021 года, травмпункт временно переехал в третье отделение поликлиники Рудничного района областного центра на проспекте Шахтеров, 72. До сегодняшнего дня прием жителей Ленинского и Заводского районов Кемерова осуществляется именно там. Часть горожан обращались все это время за экстренной помощью также в травмпункт Центрального района Кемерова, расположенного на улице Весенняя, 9а, - сообщили «КП» - Кемерово» в Министерстве здравоохранения Кузбасса.