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НовостиОбщество2 марта 2023 3:24

В Кузбассе за сутки выявили 169 новых зараженных коронавирусом

Два человека скончались от инфекции
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно последним данным Центра ситуационного мониторинга по коронавирусу Минздрава Кузбасса, за последние сутки в регионе зафиксировано 169 новых случаев заболевания - это на 15 больше, чем днем ранее. За все время пандемии насчитывается уже 217 390 случаев заражения вирусом.

Также за прошедшие сутки двое инфицированных скончались от коронавируса. Всего в области с начала распространения COVID-19 жертвами стали 2 907 человек.

Выписали за сутки 217 человек, при этом на лечении остаются 1 250 кузбассовцев. За все время пандемии справиться с инфекцией и выписаться из больниц удалось 213 233 пациентам.