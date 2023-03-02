В Кузбассе за сутки выявили 169 новых зараженных коронавирусом

Фото: архив «КП» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно последним данным Центра ситуационного мониторинга по коронавирусу Минздрава Кузбасса, за последние сутки в регионе зафиксировано 169 новых случаев заболевания - это на 15 больше, чем днем ранее. За все время пандемии насчитывается уже 217 390 случаев заражения вирусом.

Также за прошедшие сутки двое инфицированных скончались от коронавируса. Всего в области с начала распространения COVID-19 жертвами стали 2 907 человек.

Выписали за сутки 217 человек, при этом на лечении остаются 1 250 кузбассовцев. За все время пандемии справиться с инфекцией и выписаться из больниц удалось 213 233 пациентам.