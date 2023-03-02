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НовостиСпорт2 марта 2023 4:02

Пять золотых медалей привезли кузбасские спортсмены с престижных всероссийских и международных турниров

Отличились тяжелоатлеты, борцы и легкоатлеты из Белова
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Беловские борцы готовы покорять вершины самых престижных турниров. Фото администрации Беловского городского округа

Беловские борцы готовы покорять вершины самых престижных турниров. Фото администрации Беловского городского округа

Беловские спортсмены поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета в соревнованиях различного уровня.

- На Международном турнире по вольной борьбе в Бердске первое место занял Иван Горбунов. На Первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей 13-15 лет, которое прошло в Выборге, золотую медаль завоевал Андрей Солопий. А на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Омске за Кубок Татьяны Зеленцовой лидером стал Никита Уфимцев. Также медали высшей пробы принесло беловчанам Валерию Корневу и Даниле Шальневу Первенство Сибирского Федерального округа по спортивной борьбе в Красноярске, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации Беловского городского округа.