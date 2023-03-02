Пять золотых медалей привезли кузбасские спортсмены с престижных всероссийских и международных турниров

Беловские борцы готовы покорять вершины самых престижных турниров. Фото администрации Беловского городского округа

Беловские спортсмены поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета в соревнованиях различного уровня.

- На Международном турнире по вольной борьбе в Бердске первое место занял Иван Горбунов. На Первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей 13-15 лет, которое прошло в Выборге, золотую медаль завоевал Андрей Солопий. А на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Омске за Кубок Татьяны Зеленцовой лидером стал Никита Уфимцев. Также медали высшей пробы принесло беловчанам Валерию Корневу и Даниле Шальневу Первенство Сибирского Федерального округа по спортивной борьбе в Красноярске, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации Беловского городского округа.