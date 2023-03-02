Новые автобусы, поступившие в Кузбасс в конце февраля, вышли на линию

Пять новых автобусов сегодня вышли на линию по маршруту № 40 в Кемерово. Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Сегодня, 2 марта, на линию городского общественного транспорта Кемерова вышли новые автобусы. Они начали курсировать по маршруту №40 «КГМИ - Д/п. «Комсомольский».

- Этот важный для кемеровчан автобусный маршрут №40 полностью сохранит схему движения бывшего таксомоторного маршрута №40т и по-прежнему будет соединять Кировский, Рудничный, Центральный и Ленинский районы. В автобусах действуют все льготы и проездные, - сообщили «КП» - Кемерово» в городской мэрии.

Пока на линии будут работать пять современных автобусов большой вместимости, в течение марта к ним добавится еще столько же.

- У маршрута предполагается жесткое расписание и подключение к системе навигации для отслеживания работы автобусов и выполнения ими всех запланированных рейсов. Если система зафиксирует срыв графиков, перевозчика ждет штраф, - уточнили в администрации областного центра Кузбасса.