Кузбассовец спустя 20 лет предстанет перед судом за изнасилование

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе спустя 20 лет удалось установить объективную картину преступления по уголовному делу об изнасиловании, возбужденному в отношении уже 43-летнего жителя Прокопьевского МО по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ в редакции от 07.07.2003 № 111-ФЗ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Следствие установило, что в октябре 2003 года тогда еще 23-летний мужчина увидел на улице девушку и под угрозой убийством, избив ее, надругался над незнакомкой и сбежал.

Жертва изнасилования обратилась в полицию, однако по горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Правоохранители совместно с криминалистами продолжали работу по установлению личности преступника, опрашивали свидетелей, изучали дела прошлых лет и спустя 20 лет насильника нашли.

На данный момент собрана достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.