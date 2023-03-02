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НовостиОбщество2 марта 2023 10:04

В Кемерове изменится схема движения на одном из перекрестков

Светофор будет работать по-другому
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова

Фото: администрация Кемерова

В кемеровской администрации сообщили, что в ближайшее время на перекрестке улицы Терешковой и 62-го проезда изменится очередность проезда, чтобы оптимизировать дорожный трафик.

–Это разделит встречные потоки по ул. 62-й проезд, тем самым позволит безопасно совершать повороты налево на улицу Терешковой, – отметили в мэрии.

Исходя из схемы, в первую фазу будут проезжать автомобили по улице Терешковой в обоих направлениях, во вторую - машины через 62-й проезд от улицы Волгоградской, в третью - через 62-й проезд от улицы Тухачевского.