Кузбасские врачи достали из бронхов пациента ершик

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского.

Кемеровские врачи спасли жизнь пожилого пациента, достав из его бронхов инородное тело. Об этом рассказали в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского.

Мужчина экстренно обратился к медикам с одышкой и затрудненным дыханием. Он рассказал, что после удаления опухоли он регулярно чистит трахеостому специальным ершиком. Во время очередной процедуры ершик сломался, и его часть осталась внутри бронхов. Предмет был немаленький – длиной 3 сантиметра, он быстро мигрировал и мог повредить орган.

Врачи под местной анестезией провели пожилому пациенту бронхоскопию: они специальными щипцами захватили обломок ершика и достали его. В тот же вечер кемеровчанин смог отправиться домой.

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского.

В больнице отметили, что несвоевременное обращение за медицинской помощью грозило развитием пневмонии у мужчины.