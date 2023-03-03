В Кузбассе заболеваемость ОРВИ на 7,6% превысила эпидпорог

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В Кузбассе за период с 20 по 26 февраля была зарегистрирована 21 тысяча случаев ОВРИ и гриппа. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболеваемость в регионе пошла на спад (на прошлой неделе было на 16,2% больше обращений), однако пока она все равно превышает эпидемический порог на 7,6%.

На прошлой неделе специалисты провели исследование клинического материала 293 инфицированных. В 73 случаях удалось установить причину болезни: 53,4% приходится на вирус гриппа А и В.