Сбер выступил партнером II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе

В Кузбассе с 23 февраля проходят спортивные игры «Дети Азии». Сбер выступил партнером мероприятия.

Андрей Беднарский, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

«Кузбасс уделяет большое внимание развитию спорта в регионе, реализации социально-значимых проектов, пропаганде здорового образа жизни. II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» - один из масштабных проектов, который реализуется в регионе. В один ряд к ним можно поставить и, например, международный форум «Россия - спортивная держава», который состоялся в прошлом сентябре. В обоих этих значимых событиях Сбер выступил партнером, и мы искренне рады внести свой вклад в развитие культуры массового спорта Кемеровской области».

В соревнованиях будут задействованы восемь спортивных объектов в городах Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район. II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали 23 февраля и закончатся 5 марта 2023 года. В играх принимают участие спортсмены в возрасте до 16 лет из 11 иностранных государств и 8 регионов России. В программу соревнований вошли лыжные гонки, конькобежный спорт, в том числе шорт-трек, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Также впервые в истории Игр организованы демонстрационные соревнования по компьютерному спорту.

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