Часть кузбасских потребителей временно лишатся электроэнергии 6 марта

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 6 марта, жители Кемерова, Березовского и Ленинска-Кузнецкого в очередной раз останутся без света на какое-то время из-за ремонта ЛЭП и оборудования, а также прочих техраобот. Об этом предупредили в СКЭК.

Так, в областном центре временный дискомфорт ждет потребителей, проживающих на ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а», ул. Береговая, 2 – 58, 3 – 89; ул. Елыкаевская, 1 – 35, 2 – 20 «а»; ул. Правая Гавань, 4 – 42 «а», 19, 19 «а», 25 – 35 «г», 43 «а-б»; ул. Речная, 1 – 29 «б», 2 – 28 «а», ул. Артельная, 7 – 19, 10 – 22; ул. Односторонняя, 15 – 27; ул. Шахтерская, 5, 13 – 21 (с 9:00 до 16:00); ул. Красная, 14; ул. Красноармейская, 140, 142, 142 «а», 144; ул. Мичурина, 21, 23 (с 9:00 до 12:00); ул. 4-й Квартал, 76 – 84, 77 – 85; ул. 5-й Квартал, 106 – 108, 107 – 109; ул. 7-й Квартал, 118 – 124 «а», 119, 123 – 125; ул. 8-й Квартал, 126 – 130, 127, 129, 135, 141 – 145, 142 – 144, 150, 151 – 153; ул. 9-й Квартал, 156 – 170 «а», 157 – 173 «а»; ул. Космическая, 16, 16/1; пр. Октябрьский, 58, 60; б-р. Строителей, 7; ул. Большевистская, 2; ул. Соборная, 3; ж.р Кедровка - ул. Ленина, 1, 4; ул. Новогодняя, 16, 18, 18 «а»; ул. Советская, 6 и светофор на пр. Октябрьский 60 (с 13:00 до 16:00).

В Березовском электричество отключат с 9:00 до 17:00 на ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а»; ул. Артиллерийская, 13 – 59, 6 – 24; ул. Красная горка, 8 – 34, 3 – 15. С 8:30 до 16:00 - ул. Каменная, 50 – 80, 65; ул. Карьерная, 55 – 77, 62, 64, 78; ул. Красная горка, кроме 8 – 34, 3 – 15; ул. Ленинградская, 5, 6, 7, 10.

Также не будет электроэнергии в Ленинске-Кузнецком по следующим адресам: с 9:00 до 17:00 - ул. Академическая, 5 – 25, 4 – 28; ул. Арбатская, 2 – 26, 1 – 21; ул. Архангельская, 2 – 10, 1 – 9; ул. Березовая, 1 – 5, 2, 4; ул. Бюрюсинка, 1 – 5, 2 – 6; ул. Гризодубовой, 2 – 6, 8 – 26; 1 – 21; ул. Звездная, 3 – 15, 2 – 12; ул. Знаменка, 1 – 9, 4 – 18; ул. Изобильная, 1 – 19, 8 – 14; ул. Казаковского, 1 – 15, 6 – 24; ул. Новая, 1 – 9, 19, 2 – 8; ул. Оптимистическая, 1 – 19, 2 – 18; ул. Скакова, 19 – 33, 24 – 34; ул. Славяногорская, 23 – 31, 10 – 30; ул. Совхозная, 9/1, 16, 27, 29; пер. Совнархозный, 1 – 29, 8 – 30; пер. Совхозный, 3 – 11, 2, 16; пер. Штрековый, 2, 2 «а», 8, 3, 11; ул. Братская, 2 – 26, 3 – 35; ул. Коммунистическая, 10; ул. 10 лет Октября, 3 – 15, 14; ул. Почтовая, 5 – 9, 4 – 14; ул. Сухова, 6 – 20; ул. Фурманова, 2 – 24, 1– 15; пер. Майкова, 1 – 7, 2 – 10; пер. Фурманова, 3 - 9, 4 – 10. А также из-за неотложных работ с 11:00 до 14:00 не будет света на ул. Хмелевская, 38, 46, 84.