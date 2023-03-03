Правительство Кемеровской области и Сбер в рамках «Красноярского экономического форума-2023» подписали соглашение о социально-экономическом развитии Кемеровской области

Фото: пресс-служба Сбера

В подписании приняли участие Губернатор Кемеровской области – Кузбасса СергейЦивилев, Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

Фото: пресс-служба Сбера

Стороны договорились о партнерстве по вопросам социально-экономического развития Кузбасса: укрепление социального-экономического потенциала, привлечение инвестиций, создание благоприятной предпринимательской среды, формирование экологически ориентированной инфраструктуры, развитиецифровизации экономики и повышение эффективности управления в регионе.

В работу взяты вопросы по реализации проектов создания межвузовского кампуса мирового уровня, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства, возведения объектов санаторно-реабилитационного назначения.

Фото: пресс-служба Сбера

Актуальной повесткой в планах стоит строительство международного аэропорта в курортной зоне Шерегеш», реализация лизинговых проектов в сфере обновления общественного транспортапри финансовой поддержкеСбера.

Предполагаются и другие направления сотрудничества: реализации совместных проектов в сфере цифровых сервисов и решений, в том числе на платформе Гостех, развитие сотрудничества в части проведения закупочных процедур с использованием сервисов электронной торговой площадки.

Фото: пресс-служба Сбера

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