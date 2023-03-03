Власти Кузбасса обеспечили бесплатным питанием 130 тысяч школьников

Фото: АПК

В Кемеровской области сегодня горячим питанием обеспечены свыше 250 тысяч школьников, из которых более 130 тысяч - ученики начального звена, получающие бесплатное питание.

По инициативе губернатора в регионе реализуется проект «Вкусная перемена»: на конкурсной основе определяются школы, в которых капитально ремонтируют столовые за счет областного бюджета, благодаря чему улучшается кухонное оборудование и расширяется ассортимент блюд.

- Каждый школьник Кузбасса должен иметь возможность полноценно обедать в школе. Качественное горячее питание – важный фактор полноценного развития и здоровья подрастающего поколения. Сейчас мы модернизируем пищеблоки, вместе с родителями и детьми разрабатываем меню, – отметил Сергей Цивилев.

Ежегодно модернизируют не менее 10 пищеблоков. В прошлом году их было 16. В текущем году планируется отремонтировать столовые в 10 школах ряда муниципалитетов Кузбасса, включая Юргу, Тайгу, Прокопьевск и другие.