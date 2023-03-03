В высотке на проспекте Шахтеров в Кемерове произошел пожар

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

3 марта загорелась квартира в десятиэтажном доме в Рудничном районе. Во время пожара были спасены восемь человек, сообщили в МЧС Кузбасса.

ЧП произошло около 9 утра на проспекте Шахтеров. К моменту прибытия пожарных на девятом этаже наблюдался сильный дым. 25 человек успели эвакуироваться самостоятельно, еще восьмерым жильцам потребовалась помощь спасателей. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы с помощью специальных спасательных устройств вывели людей из задымленных помещений. Медицинская помощь им не потребовалась

Как выяснилось, возгорание возникло в коридоре одной из квартир на девятом этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м. В работе по тушению огня были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.