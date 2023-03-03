Мэр Кемерова рассказал о предстоящем ремонте Университетского и Кузбасского мостов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В этом году программа ремонта городских мостов будет продолжена. Об этом рассказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

В апреле стартует ремонт Университетского моста. На первом этапе перекрывать движение не будут, а займутся подмостовым пространством. Ремонт дорожного полотна начнется только после открытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Завершить работы на Университетском мосту планируется в декабре текущего года.

Кузбасский мост, по словам мэра, требует большего объема работ. Приводить в порядок его будут в течение трех лет. На объекте необходимо проверить все болтовые соединения, опоры и стойки, конусы, восстановить бетон. Специалистам предстоит поменять проблемные деформационные швы и перебрать железобетонный путепровод со стороны деревни Красная.

- По нашему плану, в текущем году будем заниматься подмостовым пространством. Может быть, будем частично перекрывать движение – по полосам. Будем выстраивать такую логику работы, чтобы минимизировать неудобства, - сообщил Дмитрий Анисимов.

В будущем, когда для ремонта придется перекрыть половину моста в продольном направлении, транспорт поедет по трем из шести полос. Вероятнее всего, будет организовано реверсивное движение.

Мэр также отметил, что торги на поиск подрядчиков для ремонта обоих мостов будут объявлены в ближайшее время.