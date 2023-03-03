В Кемерове запретят движение и парковку возле ледового дворца

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

В Кемерове в связи с проведением церемонии закрытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» ограничат движение и парковку возле ледового дворца «Кузбасс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Подчеркнем, что проезд будет закрыт не по самому Притомскому проспекту, а по его дублеру на участке от «Кузбасс-Арены» до Московской площади.

Несмотря на то, что торжественная церемония закрытия Игр стартует в 18.00 в субботу, 4 марта, ограничения на движение и парковку по дороге-дублеру Притомского проспекта начнут действовать уже вечером в пятницу, 3 марта, с 20.00 и продлятся до окончания мероприятия 4 марта.