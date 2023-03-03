МТС ускорит мобильный интернет в Кузбассе на треть после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G

Фото: пресс-служба МТС.

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, увеличит скорость передачи данных в мобильных сетях крупнейших городов Кузбасса в среднем до 30 процентов. Это станет возможным благодаря переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт мобильной связи LTE.

В начале февраля МТС провела данные работы в поселке Шерегеш, благодаря чему средняя скорость мобильного интернета на горнолыжном курорте выросла как минимум на треть. До конца лета аналогичную модернизацию планируется провести в Междуреченске, Новокузнецке и Кемерове. В часы пиковой нагрузки на сеть пользоваться цифровыми сервисами станет значительно комфортней.

Перераспределение частот можно сравнить с расширением автомобильной дороги, после которого увеличатся её пропускная способность, как и ёмкость сети. Рефарминг также позволяет улучшить покрытие на местности и усилить проникновение сигнала внутри зданий: базовая станция LTE на новой частоте имеет больший радиус действия.

- В условиях, когда потребление интернет-трафика из года в год растет, рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. В прошлом году во всех крупных городах Кузбасса мы завершили перевод диапазона, выделенного для стандарта 2G, который используется для передачи голоса, в LTE. В результате везде скорость передачи данных выросла в среднем на треть. Но и рост трафика не останавливается, поэтому мы продолжаем модернизацию сети, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

МТС развернула сети LTE в диапазоне, выделенном для 3G, в 33 регионах. В планах на 2023 год провести основные работы по рефармингу еще как минимум в тринадцати регионах. В первую очередь это коснётся базовых станций с большим потреблением трафика данных в крупных населенных пунктах. Затем наступает очередь менее загруженных локаций. После 2025 года, по мере прекращения использования 3G-телефонов, МТС сможет постепенно выключать остающиеся сети третьего поколения, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%.