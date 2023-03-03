Сборная Урала стала чемпионом по хоккею Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе

Фото: пресс-центр Игр «Дети Азии».

В Новокузнецке завершился чемпионат по хоккею в рамках Международных спортивных игр «Дети Азии». Сборная Урала победила команду Сибирского федерального округа со счетом 4:2.

Первый период сборные СФО и УрФО завершили со счетом 1:1, во втором - уральская команда сумела забить еще одну шайбу. В начале третьего периода сибиряки сумели сравнять счет, однако затем сборная Урала забила две шайбы подряд, став таким образом победителем Игр.

Бронзовым призером стала команда Дальневосточного федерального округа, которая сумела вырвать победу у хозяев .

К слову, для молодой сборной Кузбасса по хоккею Игры «Дети Азии» стали первым опытом серьезной борьбы.

- Сегодня вы получили первый серьезный опыт спортивной борьбы. Мы вами гордимся! Вы бились по-настоящему. Занять четвертое место на Играх «Дети Азии» — это очень достойный результат. Конечно, хотелось победы. Сейчас мы только возрождаем кузбасский спорт: строим спортивные комплексы, развиваем секции для молодежи. Мы будем продолжать вас поддерживать, создавать условия для занятий спортом. Все победы у вас впереди, - сказал Сергей Цивилев..