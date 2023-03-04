За сутки 177 кузбассовцев заболели коронавирусом

Фото: архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным Центра ситуационного мониторинга эпидобстановки по коронавирусу в Кузбассе на утро 4 марта, за последние сутки еще 177 жителей региона заболели COVID-19. За все время пандемии по области было зафиксировано 217 757 случаев заражения.

Отметим, что за прошедший день ни один пациент с коронавирусом не скончался. Однако за время распространения инфекции в регионе всего зафиксировано 2 909 летальных исходов.

Также за сутки выписали 195 человек, при этом в больницах бороться с вирусом остаются 1 177 кузбассовцев. Всего же по выздоровлении выписали за всю пандемию 213 671 пациента.