Юный кемеровчанин погиб под колесами поезда

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 3 марта, примерно в 16:00 на ж/д путях в Кировском районе в Кемерове электропоезд сбил ребенка. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как уточнили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК, инцидент произошел на 51-м километре пикета перегона Правотомск - Притомье. Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего школьника, переходившего пути в наушниках по переходу.

В ведомстве отметили, что машинист поезда подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применял экстренное торможение, тем не менее трагедии избежать не удалось - подросток погиб.

По факту случившегося Кемеровский следственный отдел на транспорте проводит проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть). Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Кроме того, в настоящее время Кемеровская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.