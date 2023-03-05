Рысенок Тихоня - талисман Игр «Дети Азии» в Кузбассе посетил больных ребятишек

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Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» рысенок Тихоня посетил кузбасских ребятишек, которые сейчас находятся в Кемеровской городской детской клинической больнице № 2 и не могут посмотреть соревнования с трибун. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Рысенок не только пообщался и пошутил с ребятами, но и подарил каждому в качестве памятного сувенира маленького Тихоню - мягкую игрушку.

- Если болеть – то только за спортивную команду!, - пожелал рысенок ребятам, которые пока поправляют здоровье.

Напомним, II зимние Международные игры «Дети Азии» проводились в Кемеровской области с 25 февраля по 5 марта. Торжественная церемония закрытия в ледовом дворце «Кузбасс» состоялась в субботу, 4 марта.