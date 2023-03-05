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НовостиОбщество5 марта 2023 7:55

Кузбассовцы сняли фееричное короткое замыкание на трамвайной линии

Видеоролик жители Осинников выложили в соцсети
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Фото: соцсети, группа "Подслушано Осинники и Калтан", VK

Фото: соцсети, группа "Подслушано Осинники и Калтан", VK

Короткое замыкание на трамвайной линии засняли жители Осинников и выложили видеоролик в сеть.

Провода искрили около 30 секунд и в темноте этот техногенный фейерверк смотрелся впечатляюще, как признались пользователи сети. Наиболее вероятной причиной короткого замыкания горожане сочли большой перепад температур.

По словам местных жителей, короткое замыкание произошло на трамвайных путях маршрута №4 «Южная -РМЗ» недалеко от ДК «Октябрь». При происшествии никто не пострадал. Однако на следующий день, как утверждают очевидцы, на этом месте произошел порыв троллея — провода, от которого понтографы трамвая получают электроэнергию для движения и на место пришлось выезжать ремонтной бригаде.