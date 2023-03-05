В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции помогли новосибирцу вытащить машину из кювета

Кузбасские полицейские всегда готовы помочь водителям, попавшим в затруднительную ситуацию. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

На 233 километре региональной трассы «Сибирь» в Топкинском районе Кемеровской области водитель Audi, двигавшийся в Новосибирск, не справился с управлением и «улетел» в кювет.

- Съехавшую в овраг иномарку заметили сотрудники ДПС регионального ГИБДД, патрулировавшие дорогу. Привлекли на помощь попутный тягач, который без труда вытащил легковой автомобиль из кювета, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД По Кемеровской области.

Владелец иномарки из Новосибирска поблагодарил сотрудников полиции за неравнодушие и пообещал быть осторожнее и внимательнее в пути.

Полиция Кузбасса призывает водителей региона, попавших в затруднительную ситуацию на дороге сообщать об этом в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8 (3842)-718-518 или на мобильный номер 102.