В Кемерове потерявшегося пятиклассника сняли с автобуса

Сотни людей целый день искали школьника по всему городу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 4 марта, пассажиры кемеровского автобуса №5 стали свидетелями того, как полицейские остановили транспорт на улице Рабочей прямо между остановками, а попав в салон, вывели из него находившегося там мальчика на улицу, оставив пассажиров теряться в догадках, что же такого ребенок мог натворить.

Как пояснили в пресс-службе гУ МВД России по Кемеровской области, мальчик разыскивался полицией всего города, а также волонтерами и следователями СК Кузбасса весь день. Его мама заявила в дежурную часть о пропаже ребенка еще в обед: по ее словам, сын ушел из дома около 9.00 и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает. Ориентировки были немедленно разосланы по городу, и люди были направлены на поиски.

Около 21.00 сотрудники полиции получили по оперативным каналам, что похожий по описанию мальчик сел в автобус, отправляющий из поселка Пионер. Вот тогда-то и произошла вызвавшая любопытство пассажиров сцена.

Полицейским пятиклассник пояснил, что весь день гулял по городу, а затем уехал на трамвае в незнакомое место и там понял, что заблудился. Он не знал, где находился и как ему вернуться домой, сел в первый попавшийся автобус, который увез его в поселок Пионер, потом на конечной пересел в другой и вскоре его нашли полицейские.

- Противоправных действий в отношении школьника не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции передали ребенка родителям и составили с ними профилактическую беседу.

Также полиция Кузбасса выразилат признательность всем, кто принимал участие в поисках мальчика.