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НовостиОбщество5 марта 2023 10:15

В Кемерове потерявшегося пятиклассника сняли с автобуса

Пока ребенок катался на транспорте, его поиски велись по всему городу
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Сотни людей целый день искали школьника по всему городу.

Сотни людей целый день искали школьника по всему городу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 4 марта, пассажиры кемеровского автобуса №5 стали свидетелями того, как полицейские остановили транспорт на улице Рабочей прямо между остановками, а попав в салон, вывели из него находившегося там мальчика на улицу, оставив пассажиров теряться в догадках, что же такого ребенок мог натворить.

Как пояснили в пресс-службе гУ МВД России по Кемеровской области, мальчик разыскивался полицией всего города, а также волонтерами и следователями СК Кузбасса весь день. Его мама заявила в дежурную часть о пропаже ребенка еще в обед: по ее словам, сын ушел из дома около 9.00 и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает. Ориентировки были немедленно разосланы по городу, и люди были направлены на поиски.

Около 21.00 сотрудники полиции получили по оперативным каналам, что похожий по описанию мальчик сел в автобус, отправляющий из поселка Пионер. Вот тогда-то и произошла вызвавшая любопытство пассажиров сцена.

Полицейским пятиклассник пояснил, что весь день гулял по городу, а затем уехал на трамвае в незнакомое место и там понял, что заблудился. Он не знал, где находился и как ему вернуться домой, сел в первый попавшийся автобус, который увез его в поселок Пионер, потом на конечной пересел в другой и вскоре его нашли полицейские.

- Противоправных действий в отношении школьника не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции передали ребенка родителям и составили с ними профилактическую беседу.

Также полиция Кузбасса выразилат признательность всем, кто принимал участие в поисках мальчика.