Министр ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса проведет прямую линию с жителями области

Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным и дорожным комплексом, можно будет задать министру 7 марта. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Представители региональной власти на следующей неделе проведут уже традиционные прямые линии с кузбассовцами.Из-за праздничного дня - 8 Марта, чиновники будут принимать звонки лишь 6, 7 и 10 марта 2023 года.

В эти дни кузбассовцы смогут обратиться к руководителям следующих исполнительных органов государственной власти региона:

6 марта (понедельник) – Шматок Юлия Николаевна – директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01 (с 15:00 до 17:00).

7 марта (вторник) – Догадов Валерий Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09 (с 15:00 до 16:00).

– Киселев Дмитрий Сергеевич – министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41 (с 14:00 до 16:00).

10 марта (пятница) – Балакирева Софья Юрьевна – министр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21 (с 15:00 до 17:00).