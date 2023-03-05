Президент Международного комитета «Дети Азии» назвал зимние Игры в Кузбассе лучшими

Фото: пресс-служба АПК.

Спортсмены и гости Кузбасса, участвовавшие в Играх «Дети Азии 2023», разъезжаются по своим странам и регионам, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уже сегодня, 5 марта, из Международного аэропорта Новокузнецка имени Б.В. Волынова улетают хоккеисты из Кыргызстана. Из Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) домой отправляются сборные Туркменистана и Узбекистана. Из Международного аэропорта Кемерово имени А.А. Леонова отправляются команды Армении, Афганистана, Ливана, Казахстана. Завтра, 6 марта, разъезд спортивных делегаций завершится.

Перед отъездом они благодарят организаторов и судей, вспоминают накал эмоций и познавательную культурную программу.

По мнению президента Международного комитета «Дети Азии» Владимира Максимова, в Кузбассе были лучшие зимние Игры. Максимов отметил и качественную подготовку к такому масштабному мероприятию, и сами Игры, которые будут развиваться.

- В Кузбассе создана прекрасная инфраструктура, которая позволяет принимать как зимние, так и летние виды спорта, возможности здесь действительно большие, разговаривать можно практически о любых спортивных стартах, — оценил перспективы региона первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Напомним, официальная церемония закрытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» прошла накануне в Ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове.