Постановления о превышении пределов совершенства начали вручать кузбасским женщинам-водителям

Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области.

Впереди 8 Марта, а сотрудники ГИБДД Кузбасса уже заранее начали создавать праздничное настроение участницам дорожного движения, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Так, на дорогах в Новокузнецком районе инспекторы ДПС останавливали женщин-водителей и вручали им «постановления по делу о превышении пределов совершенства», а также небольшие букеты роз. После чего просили собеседниц быть внимательнее и осторожнее на дороге, беречь себя и всегда садиться за руль только в хорошем настроении.

В ответ растроганные женщины дарили полицейским искренние улыбки и теплые слова.

А в Юрге юные инспекторы движения сделали светоотражающие фликеры в виде цифры «8» для женщин-пешеходов. А затем вышли на улицы города вместе с инспекторами ДПС и вручили местным жительницам свои подарки вместе с открытками с добрыми пожеланиями и напоминаниями о необходимости соблюдать ПДД.