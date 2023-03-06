Кузбасские спасатели предупредили о сходе снега и сосулек с крыш из-за потепления

Фото: архив "КП" Фото: Антон ФОКИН

Спасатели МЧС Кузбасса выпустили предупреждение о возможном падении снега и сосулек с крыш. Памятка опубликована на сайте ведомства.

В Кузбасс пришла весна, однако температуры пока неустойчивые: днем теплеет практически до нуля градусов, а ночью наблюдаются минусовые отметки. Из-за такой погоды на карнизах многих домов образуются сосульки, на скатах крыш скапливаются массы заледенелого снега - все это может обрушиться вниз, травмировав человека или повредив транспорт.

В главном управлении МЧС по Кемеровской области рекомендовали жителям соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов, обходить места возможного обрушения снежных масс.

- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием, либо отбежать на безопасное расстояние, - рекомендовали в ведомстве.

Особое внимание необходимо уделить безопасности детей - с ними нужно провести разъяснительные беседы.

В случае обнаружения сосулек и опасного скопления обледеневшего снега, нужно звонить в обслуживающую организацию.