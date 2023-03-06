Пациенты кузбасской больницы пожаловались на огромную очередь в поликлинику: комментарий медучреждения

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Жители Прокопьевска пожаловались на большие утренние очереди в поликлинике №2, расположенной на проспекте Строителей. Соответствующий пост появился в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Жители опубликовали фото, на котором видно, что на улице возле поликлиники стоят не менее 20 пациентов. По словам автора поста, чтобы записаться к узким специалистам, в том числе к онкологу и окулисту, и сдать анализы приходится вставать ночью или рано утром.

- Люди стоят с 4-5 утра! У кого есть возможность, приезжают на машинах и сидят ждут в них. Такое каждый день и не факт, что ты придешь, простоишь и получишь этот несчастный талон, - написал один из местных жителей.

В поликлинике №2 Прокопьевской городской больницы прокомментировали ситуацию. Специалисты отметили, что медучреждение работает в будние дни с 07:30, в субботу с 08:00 до 14:00.

- Вероятно, скопившаяся очередь людей возникла перед открытием поликлиники, которая обслуживает более 37 000 прикрепленного взрослого населения. В утренние часы производится забор анализов для лабораторных исследований и прием узких специалистов и врачей участковой службы, - сказано в сообщении медучреждения.