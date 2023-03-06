Заместитель губернатора и министр промышленности Кузбасса проведут личные приемы

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На этой неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут традиционные личные приемы. График опубликован в телеграм-канале правительства «Кузбасс. Официально».

Так, во вторник, 7 марта, кузбассовцы смогут обратиться со своими вопросами к заместителю председателя правительства Кузбасса – министру промышленности и торговли Леониду Старосвету. Начало в 14:00.

В пятницу, 10 марта, личный прием проведет заместитель губернатора (по внутренней политике) Ольга Турбаба. Начало также в 14:00.

По вопросу записи на личный прием необходимо обратиться в приемную граждан администрации правительства Кузбасса по телефонам: 8(3842) 58-37-81, 58-37-36 с 08:30 до 17:30.