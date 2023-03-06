Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам через платформу Свое Жилье

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Площадка Свое Жилье, где можно найти подходящий объект недвижимости и подать заявку на ипотеку, устойчиво интегрируется в основной бизнес банка: более 30% всех ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам именно через эту платформу.

По словам директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, число пользователей площадки, запущенной в 2020 году, достигло 3,4 млн.

- Сейчас на платформе Свое Жилье представлено более 1300 аккредитованных жилых комплексов и более 1,8 млн объектов недвижимости. Сервис активно развивается, объем выдач банка в нецифровых каналах постепенно смещается в цифровые, – отметила Елена Батурова.

Площадка Свое Жилье включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. Для клиентов разработаны многие удобные функции, в том числе оформление ипотечных сделок онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (РСХБ осуществил интеграцию с приложением Госключ первым среди российских банков).

Другая цифровая площадка Россельхозбанка – Свое Село - ориентирована на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства, повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности. Количество пользователей запущенной в 2021 году платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн.

Партнерский материал.

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