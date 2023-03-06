Предложения участников КЭФ войдут в план мероприятий стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года

Участники стратегической сессии по кластерам «Нефть и газ, уголь» на Красноярском экономическом форуме обсудили формирование плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

- Для обеспечения устойчивости экономического развития Сибири предполагается кластерный подход, - отметил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев.

Так, в рамках кластера «Нефть и газ» будут развиваться газовые месторождения и соответствующие инфраструктуры в Красноярском крае, Иркутской, Омской и Томской областях – это позволит стимулировать повышение качества жизни населения. Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов в сфере нефтехимических производств, что будет способствовать удовлетворению внутреннего спроса на продукты нефтехимии.

Кластер «Уголь» предполагает реализацию инвестиционных проектов по перспективным направлениям развития в области угольной промышленности. Речь идет о добычи и обогащении энергетических и коксующихся углей. Также необходимо расширять железнодорожную инфраструктуру для вывоза угля ввиду нехватки провозной способности железных дорог в Республиках Хакасия и Тыва, Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской и Омской областях.

По словам генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Андрея Федорова, уголь был и остается наиболее доступным энергоресурсом для сибирских и дальневосточных регионов. При этом необходимо делать акцент на поступательное повышение экологичности.

Директор департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев подчеркнул, что уголь при этом не является противовесом климату и экологии. По его словам, сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Среди других важных вопросов на стратегической сессии обсудили перспективы глубокой переработки угля. Эксперты рабочей группы при комитете Государственной думы РФ по энергетике, определили ряд перспективных направлений в этой области.

- В том числе производство сорбентов, углеродных моноволокон и гуминовых веществ. В Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН разработаны соответствующие технологии. Следующий шаг - это разработка технико-экономических обоснований по каждому направлению и привлечение инвесторов. После подтверждения экономической эффективности мы предложим включить эти проекты в план реализации стратегии, - прокомментировал генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» Евгений Востриков.

Заместитель директора департамента газовой промышленности Минэнерго РФ Артем Верхов отметил, что из-за сложившейся геополитической обстановки развитие внутреннего газового рынка приобретает особую актуальность. Ведомство совместно с «Газпромом» проводит масштабную работу по корректировке так называемой восточной газовой программы, в рамках которой прорабатываются различные варианты газификации регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе за счет ресурсной базы независимых производителей газа.

Участники сессии также обсудили важность реализации инфраструктурных проектов, в том числе модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

- Для газификации возможности будут связаны с реализацией проекта «Сила Сибири» и развития Сибирских месторождений. Интересны также проекты по использованию сниженного природного газа. Затронули вопрос использования угля и газа для производства электро- и теплоэнергии. Участники говорили о том, что крупные станции эффективны на угле, а коммунальный сектор нужно переводить на газ или электроотопление. Важным инструментом здесь являются топливно-энергетические балансы. Еще очень важный вопрос - глубокая переработка углеводородов, в том числе угля, - прокомментировал модератор сессии - депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Дмитрий Исламов.

Все предложения будут направлены в Минэкономразвития России для включения в план реализации стратегии развития Сибири».