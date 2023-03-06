Кемеровский музей-заповедник проведет 8 марта акцию для мам

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

Акция «Я поведу тебя в музей» начнется в Международный женский день 8 марта. С 10.00 до 17.30 кемеровчане и гости города могут приобрести билеты на экспозиции «Как Россия прирастала Кузбассом», «Шахта», а также выставки «Столица Кузбасса» и «Сюрприз мамам» по льготной стоимости.

- А в 14.00, под руководством члена общественной организации «Союз дизайнеров России» Инны Михайловой в конференц-зале музея развернется творческая мастерская по скрапбукингу. Скрапбукинг - это техника создания красивых бумажных альбомов. Дословно это слово переводится как «книга из вырезок». Такие альбомы всегда украшены разными декоративными элементами — цветами и бантами, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе кемеровской мэрии.

Помимо альбомов в технике скрапбукинга можно делать открытки - это называется кардмейкинг, шкатулки и коробки - это картонаж. Также можно будет оформить предметы интерьера - будильники, бутылки, рамочки.

Дополнительную информацию об акции можно уточнить по телефону 8 (3842) 45-46-46.